» تفاصيل جديدة حول وفاة علاء علي نجم الزمالك

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نادى الزمالك

وفاة علاء علي

توفي منذ قليل لاعب نادي الزمالك والمصري السابق علاء علي، عن عمر يناهز 31 عاما بعد تعرضه لمرض السرطان الذي ألم به مؤخرًا.

وفي السياق ذاته كشف أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، تفاصيل جديدة عن اللاعب قبل وفاته، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال عيد: « انا كل ده مش عارف اكتب حاجة ده والله من أنضف وأطيب الناس إللي اتعاملت معاهم عنده عزة نفس غريبة ناس كتير قوي عرضت عليه وهو تعبان إنهم يعالجوه وهو رفض ومقالش لحد ولا طلب من حد حاجة.. لا إله إلا الله ربنا يرحمك يا علاء».

ونشر أصدقاء الراحل خبر وفاته وصورته على مواقع التواصل الاجتماعي ينعونه بعد أن تعرضه للإصابة بورم خلال الفترة الماضية.

وبدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري.


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