رامي جمال بعد إصابته بـ«البهاق»:«الناس بتخاف تسلم عليّ»

11 نوفمبر 2019 - 06:06 م

معاناة نفسية وجسدية يعيشها الفنان رامي جمال، كشف عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و "فيسبوك"، معلنا أن الكثيرين أصبحوا يخشون مصافحته بسبب إصابته بمرض البهاق، وأكد أنه بات يشعر بالضيق من محاولات إخفاء مرضه.

وقال إن مخاوف البعض من أن يكون المرض معديا جعلهم يتجنبون مصافحته ووضع يدهم في يده.

وقال جمال: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر، منذ فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف علمت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كثيرة وأطباء بدون أي نتيجة، رضيت وسلمت أمري إلى الله، بخاصة بعد علمي أن الحزن يزيد المرض بجانب صعوبة عملي كمطرب والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع رامي جمال قائلا: "وفعلا أصبح يزيد لدرجة لفتت أنظار كثيرين، وأصبحوا يتساءلون كيف سأتعامل مع الناس وأنا فنان، ومنهم من كان يخاف أن يصافحني، ومن كان يسألني هل هو مرض معدٍ، لقد مرت سنة تقريبا، أصبحت أعاني حتى أجد طريقة أخفيه بها أثناء التصوير والحفلات، لدرجة دفعت بعض الناس لمطالبتي بالبحث عن عمل آخر، ووجدت أمامي حلين إما إنهاء مسيرتي الفنية رغم حبي لها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم المطرب المصري حديثه قائلا: "الحل الآخر، أني لن أخفي مرضي مرة أخرى وتقبلوني به وترحموا كل من ابتلاهم ربنا به من نظرة أن شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي يقبلون الشخص مثلما هو، أطلت الحديث عليكم ولكن أردت أن أشرككم في حياة فنان".

