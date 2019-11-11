«أبوتريكة»ناعيًا علاء علي:« من أراد واعظًا فالموت يكفيه»

11 نوفمبر 2019 - 06:32 م

نعى محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعب الزمالك السابق، علاء علي، الذي توفي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 31 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب أبوتريكة "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" نعى فيها علاء علي، الذي لعب ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، ودافع الموسم الماضي عن ألوان بتروجيت، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه، قائلًا :« رحمة الله تعالى على علاء علي وغفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان من اراد واعظا فالموت يكفيه».

وغاب علاء علي في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل الإعلان عن وفاته اليوم.



رحمة الله تعالى على علاء علي وغفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان

من اراد واعظا فالموت يكفيه — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 11, 2019