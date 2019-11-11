» السعودية تستضيف ريال مدريد وبرشلونة

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أسفرت قرعة مباريات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، المقرر إقامتها المملكة العربية السعودية، في يناير المقبل عن مواجهات نارية وذكر الاتحاد الإسباني، قبل قليل، أن القرعة أسفرت عن مواجهة برشلونة بأتليتكو مدريد، بينما ريال مدريد سيلتقي فالنسيا وتنطلق البطولة في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، بنظامها الجديد الذي يطبق لأول مرة. وتنص اللائحة، على أن يشارك في البطولة كل من، بطل الدوري، وبطل الكأس، وصاحبي المركز الثاني والثالث في الدوري بالموسم الماضي.

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