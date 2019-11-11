مفاجأة في التشكيل الرسمي لمصر أمام غانا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.

وجاء تشكيل مصر في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، على النحو التالى:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.