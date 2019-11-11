بث مباشر.. مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

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بث مباشر

شوقى غريب

التشكيل الرسمي

مصر وغانا

مصر الأوليمبي

يقدم موقع المصريون خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في مصر والعالم، لقرائه الكرام.

ويقدم اليوم، بثًا مباشرًا لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب غانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، تحت سن الـ23 عامًا، التي تحتضنها مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، منذ قليل، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا، ولمعرفة التشكيل يرجى الضغط هنا

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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