بعد التسريب الفاضح..فنانة مسيحية شهيرة تعلن دخولها في علاقة بشاب مسلم

11 نوفمبر 2019 - 08:05 م

أعلنت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، دخولها في علاقة حب مع شاب خليجي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة فقط من نشر الفنانة اللبنانية "قمر" صورًا جنسية لها مع شاب وفتاة، وصرة أخرى وهي في وضع حميمي مع شاب.

الفنانة «المسيحية» الدائمة إثارة الجدل بصورها وفيديوهاتها الجريئة كتبت عبر حسابها على «تويتر» :« بعلاقة حب مع خليجي» ، انهالت عليها التعليقات بعد الإعلان منذ قليل عن علاقتها بشاب خليجي، وأكد معظم الملعقين أن الشاب سعودي وهم يعرفونه، حسب زعمهم، وتسائل البعض عن ارتباطها بشاب "مسلم" خاصة أن كل خليجي مسلم، وعن نيتها الاستمرار في العلاقة والزواج أم الترفيه والتسلية.

وعائلة « خوري»هو اسم عائلة شائع بين المسيحيون العرب خاصًة بين المسيحيون في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والأردن وتركيا (محافظة هتاي). ويعتبر اسم عائلة خوري من أسماء العائلة الأكثر شعبية بين السكان في لبنان، حيث يعتبر ثاني أكثر اسم عائلة شهرة، ويمكن العثور على الاسم أيضًا داخل المجتمعات المسيحية في إسرائيل وسوريا وفلسطين والأردن.

وكلمة خوري هي كلمة عامية في اللهجات الشاميَّة لكلمة كاهن أو قس من الكلمة اللاتينية curia والفرنسية curé . بشكل عام معروف بأن أبناء عائلة خوري هم أحفاد كهنة فكان من الشائع للأجيال اللاحقة حمل اسم اسم عائلة خوري. عادةً الكهنة أو رجال الدين من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الشرقية يتزوجون قبل دخولهم سلك الكهنوت؛ وبالتالي ينتمي في الغالب أبناء عائلات خوري إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك والكنيسة المارونية. ونظرًا للشتات المسيحي المشرقي، والذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، اكتسب الاسم اختلافات مختلفة في بلدان مختلفة، كما تم نطقه بشكل غير معتاد مثل الخوري، وإلكوري، والخوري، وكوري.