سقوط شاب تحت عجلات القطار أثناء مشاداة مع «الكمسري»

11 نوفمبر 2019 - 08:28 م

لم تنتهي بعد قضية الشاب محمد عيد والذي عرف إعلاميًا بـ«شهيد التذكرة»، حتى حلت مأساة جديدة اليوم، بوفاة شاب يدعى أحمد مبروك عبدالرحمن، تحت عجلات قطار كفر الزيات طنطا بمحافظة الغربية، بعد مشاداة مع كمسري القطار.

الواقعة بدأت بوقوف الشاب على باب القطار وتدخين سيجارة، ما دعا الكمسري إلى تحرير مخالفة له وبعد نشوب مشاداة قرر تسليمه للشرطة لتحرير محضر، وأثتاء ذلك وقع الشاب تحت عجلات القطار، ما أدى لإصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتم نقله في حالة حرجة لمستشفى المنشاوى العام بطنطا، وتوفى فور وصوله للمستشفى.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بوصول شاب يدعى أحمد مبروك عبد الرحمن لمستشفى المنشاوي بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا.