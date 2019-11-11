إضراب بمطار الكويت وتهديد بوقف الرحلات الجوية

11 نوفمبر 2019 - 09:02 م

دخل العاملون في الطيران المدني بالكويت، في إضراب جزئي عن العمل اليوم الاثنين، للمطالبة بما يعرف بـ"البدل الموحد" لجميع العاملين.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية تجمعت أعداد من موظفي إدارة الطيران في ساحة بمطار الكويت لمدة ساعة واحدة، من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى بعضهم شارات مكتوب عليها "إضرابنا من أجل حقوقنا".

?من جانبه قال جابر العازمي، رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني إن النقابة اقترحت أن تكون جميع هذه البدلات تحت مسمى البدل الموحد بعد فشل إدارة الصحة المهنية ودراسة ديوان الخدمة المدنية لمدة 4 سنوات، "حيث قدمنا مقترحا يتضمن جداول بالمبالغ التي ستصرف لكل موظف حسب درجته الوظيفية ولكن لم تتم الاستجابة".

وتابع "البدل الموحد ليس مطلبا بل حق لجميع موظفي الطيران المدني، حيث أنه تم صرف بدل الخطر لعدد قليل يصل الى 120 شخصا فقط من أصل 4500 موظف، بل أنه رغم الموافقة لم يتم الصرف حتى الآن".

وأكد العازمي على أنهم يملكون عضوية في الاتحاد الدولي لعمال النقل و"دائما ندعمهم ويدعموننا فيما يخص حقوق الموظفين، وفي أي إضراب نقدم عليه يتم تزويدنا من قبلهم بالقوانين، وهذه ليست شكوى على الدولة".

?وفي 28 أكتوبر الماضي، أصدرت نقابة العاملية بالإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بيانا، أعلنت فيه أنها ستبدأ في الإضراب عن العمل على ثلاث مراحل، الأولى يوم الاثنين 11/11 "سوف يتم تعطيل حركة المطار لمدة ساعة واحدة من الساعة 10:00 صباحا، وحتى الساعة 11:00 صباحا، وفي حالة عدم إقرار المطالب فإن النقابة سوف تلجأ إلى الإضراب الثاني والثالث.

وبحسب البيان من المفترض أن أن يكون الإضراب الثاني يوم الأربعاء 13/11 وسوف يتم تعطيل حركة المطار لمدة ساعتين من الساعة 9:00 صباحا، وحتى الساعة 11:00 صباحا، والإضراب الثالث وهو الإضراب الكامل يكون يوم الأثنين 18/11 سوف يتم إيقاف حركة المطار لمدة 214 ساعة.

?من جهتها قالت إدارة الطيران المدني إن حركة الملاحة في مطار الكويت سارت بشكل طبيعي ولم تتأثر بالإضراب، وتؤكد إدارة الطيران المدني أن "البدل الموحد" مخصص للموظفين العاملين في مطار الكويت بنظام النوبة ولا يشمل كل موظفي الإدارة، لكنه معروض حاليا على مجلس الخدمة المدنية وهي تأمل في إقراره بأقرب وقت ممكن.

?وقال عماد الجلوي نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في الادارة العامة للطيران المدني إن إدارة الطيران المدني أبوابها مفتوحة لممثلي نقابة العاملين في الطيران المدني، مشيرا إلى أن نائب المدير العام لشؤون المطار صالح الفداغي اجتمع برئيس النقابة وطلب منه تأجيل أي تصعيد وتقديم أية مطالبات مكتوبة لمخاطبة الجهات المعنية بشأنها.