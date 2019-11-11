النشرة الاقتصادية.. الدولار يستقر والذهب يهوي خلال التعاملات

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شهدت أسعار الدولار، اليوم الإثنين، استقرارا ملحوظا، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي 16.09جنيه للشراء، و16.19جنيه للبيع.

بينما سجلت الورقة الخضراء في بنكي أبوظبي الإسلامي، وقناة السويس 16.10جنيه للشراء، 16.20جنيه للبيع.

فيما تراجعت أسعار الذهب، اليوم بشكل كبير في نهاية التعاملات، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 652 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بنحو 662 جنيها في بداية التعاملات، وفقًا لوصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وقال واصف، إن عيار 21 شهد هبوطًا بنحو 5.3% خلال نهاية اليوم ، مقارنة بارتفاعها في بدايتها ليهبط بشكل كبير بنحو 10 جنيهات للجرام.


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