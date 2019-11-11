» السجن لإيطالية بعد مشاركتها بالحرب في سوريا

11 نوفمبر 2019 - 11:36 م

فرض القضاء الإيطالي، الإثنين، عقوبة السجن عامين و8 أشهر على مواطنة شاركت في الصراع السوري، ورحّلتها تركيا في 2017.



وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن "لارا بومبوناتي" (28 عاما)، رحلتها تركيا إلى إيطاليا في 2017.

وأضافت أن القضاء الإيطالي اتهم بومبوناتي، بالانخراط في منظمات متطرفة تدعم الإرهاب في بلد آخر، بعد أن التحقت بزوجها في سوريا.

وأوضحت أن القضاء حكم على بومبوناتي بالسجن عامين و8 أشهر، واتهمها بالانضمام لـ "هيئة تحرير الشام"، ومساعدة المقاتلين الأجانب الآخرين.

وفي يونيو/ حزيران 2017، ألقت تركيا القبض على بومبوناتي، ورحّلتها إلى إيطاليا التي أحالتها للقضاء.