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"الديهي": مصر حققت طفرة وتغيير نوعي في ضبط الأسعار

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نشأت الديهي
نشأت الديهي

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لمناقشة ملفات خاصة بالمواطن وحياته ومستلزماته الحياتية، والحديث عن مراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري.
وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن الرئيس السيسي، هدفه الأسمى تحقيق ما يصبو إليه المواطن في أموره الحياتية خاصة ضبط الأسعار والأسواق.
وأضاف الديهي، أن مصر حققت طفرة وتغيير نوعي ومفاجئ في ضبط الأسعار في مصر خلال عام 2019، حيث وصلت معدلات التضخم لـ7.5%، بعد أن كانت 17%.
وشدد على أن معظم السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية شهدت انخفاض في أسعارها، مؤكدًا أننا أمام مرحلة مختلفة بها ضبط للأسواق والأسعار بمتابعه مباشرة من رئيس الجمهورية.


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