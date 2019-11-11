"الديهي": مصر حققت طفرة وتغيير نوعي في ضبط الأسعار

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لمناقشة ملفات خاصة بالمواطن وحياته ومستلزماته الحياتية، والحديث عن مراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن الرئيس السيسي، هدفه الأسمى تحقيق ما يصبو إليه المواطن في أموره الحياتية خاصة ضبط الأسعار والأسواق.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن الرئيس السيسي، هدفه الأسمى تحقيق ما يصبو إليه المواطن في أموره الحياتية خاصة ضبط الأسعار والأسواق.