وزير النقل يفجر مفاجأة مدوية بشأن واقعة قطار طنطا

11 نوفمبر 2019 - 10:40 م

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل وفاة شاب إثر قفزه من قطار طنطا، مشيرًا إلى أن مندوب الشرطة لاحظ أن هناك شاب يدخن في القطار فطالبه بالإقلاع عن التدخين، ولكن "المرحوم رفض"، حيث استدعى مندوب الشرطة الكمسري لتحرير مخالفة للراكب، فما كان من الشاب إلا أنه قفز من القطار.



وأوضح "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، والنيابة تحقق في الأمر الآن، موضحا أن كل قطارات الدرجة الأولى أبوابها لا تفتح إلا بالمفتاح الموجود مع مضيف القطار.



ولفت إلى أن أبواب عربات الدرجة الثانية والثالثة قبل وصول القطار إلى المحطة تتكالب الركاب على الأبواب لفتحه، لافتا إلى أنهم يحاول تأمين القطارات، وتحسين الخدمة، وفي نفس الوقت لابد من تحصيل حق الدولة، متابعا: "أنا بطلع القطارات بنفسي وألاقي أفندية ببدل ومش معاهم تذكرة".

