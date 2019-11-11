» تعليق مؤثر جدا لـ تامر امين علي وفاة هيثم احمد زكي

11 نوفمبر 2019 - 11:40 م

قال الإعلامي تامر أمين، إنه التقى بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي 3 مرات تقريبًا في عدة مناسبات، ورغم ذلك وفاته أثرت فيه كثيرً، معقبًا: "وفاته وجعتني أووي، كأنه حد قريبي، وصديق العمر".



وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن موت الغفلة صعب جدًا، خاصة إذا كان في سن مبكر، مشيرًا إلى أن البعض قد يتوقع موت كبار السن، ولذلك فراق صغار السن يكون صعب وواقعه على القلوب أصعب بكثير.

