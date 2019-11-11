  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:33 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق صادم من "أديب" على وفاة نجم الزمالك السابق

سد النهضة

دبلوماسي سابق يكشف معلومة هامة بشأن ملف سد النهضة

أحمد موسى

أحمد موسى يحذر من انتشار هذه الكارثة الخطيرة

الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل يفجر مفاجأة مدوية بشأن واقعة قطار طنطا

أرشيفية

النشرة الاقتصادية.. الدولار يستقر والذهب يهوي خلال التعاملات

أرشيفية

بعد تراجع التضخم لأدنى مستوى.. متى تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

سقوط شاب تحت عجلات القطار أثناء مشاداة مع «الكمسري»

تركي آل الشيخ

تحذير شديد اللهجة من تركي آل الشيخ:«لا سكوت بعد اليوم»

الطالبة شهد

بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للطالبة شهد قبل غرقها

فجر السعيد

«في غيبوبة وحالتها خطرة».. ننشر صورة مُحزنة لـ«فجر السعيد»

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

#

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن حالة الطقس

#

الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع

#

السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن جنوب مصر يتعرض لمنخفض يسمى منخفض السودان، موضحًا أن هذ المنخفض يؤدي إلى حالة عدم استقرار، وارتفاع في درجة الحرارة.
وأوضح "صابر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الإثنين، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل، وأن هيئة الأرصاد الجوية تجدد خرائط الأرصاد كل أسبوع.
وأشار إلى أن الأرصاد تحذر من أكثر من 48 ساعة من طقس الأيام المقبلة، كما أصدرت بيانًا تحذيريًا اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله
» تصريحات نارية لـ"ساويرس" عن ليليان داوود وسد النهضة
» "الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة
» توجيه عاجل من «السيسي» بشأن الأسعار والتموين
» تعليق مؤثر جدا لـ تامر امين علي وفاة هيثم احمد زكي
» «أبوتريكة»ناعيًا علاء علي:« من أراد واعظًا فالموت يكفيه»
» إضراب بمطار الكويت وتهديد بوقف الرحلات الجوية
» أوروبا: قلقون من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم
» السجن لإيطالية بعد مشاركتها بالحرب في سوريا
» مصر تحقق فوزًا مثيرُا على غانا وتتأهل للدور القادم
» جريمة مخلة.. الحكم بحبس روسية 15 عامًا بالكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه