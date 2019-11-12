المكسيك تمنح الرئيس البوليفي المستقيل حق اللجوء

أعلنت السلطات المكسيكية منح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، وذلك بحسب «رويترز».



وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البوليفية في بيان لها أن الوحدات العسكرية في عموم البلاد بدأت اعتبارا من اليوم الاثنين، بتنفيذ خطة «سيباستيان باغادور» الهادفة إلى الحفاظ على الوظائف الرئيسية للدولة لضمان عملها من أجل السلام والاستقرار في البلاد.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البوليفية في بيان لها أن الوحدات العسكرية في عموم البلاد بدأت اعتبارا من اليوم الاثنين، بتنفيذ خطة «سيباستيان باغادور» الهادفة إلى الحفاظ على الوظائف الرئيسية للدولة لضمان عملها من أجل السلام والاستقرار في البلاد.