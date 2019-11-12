» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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نعى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اللاعب علاء على، نجم الزمالك السابق، الذي وافته المنية، الاثنين، عن عمر يناهز 31 سنة، بعد صراع مع مرض السرطان.
وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «رحم الله المحترم الهادئ علاء على، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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