دبلوماسي سابق يكشف معلومة هامة بشأن ملف سد النهضة

12 نوفمبر 2019 - 12:50 ص

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أبدت الكثير من حسن النوايا، وقدمت التسهيلات لعملية التفاوض والحوار، خلال المبادئ التي تم إبرامها في عام 2015 في الخرطوم بشأن سد النهضة.



وأَضاف "الحفني"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن مصر كانت تصطدم دائمًا بحائط صد يتمثل في التعنت الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر عرضت الكثير من السيناريوهات على الجانب الإثيوبي، ولكن كانت دائمًا تصطدم بالتعنت.

