تعرف على قرار صلاح الذي أغضب إدارة ليفربول

12 نوفمبر 2019 - 06:09 ص

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن حالة من الغضب المكتوم تنتاب إدارة ليفربول بسبب قرار اتخذه نجمنا المصري محمد صلاح.



وقالت الصحيفة إن صلاح لديه إصابة في كاحل القدم منذ تدخل "حمزة تشودري" ضده قبل أسابيع ويتم التعامل مع حالته بحرص شديد ، مؤكدة أن إدارة ليفربول لم ترحب بانضمام صلاح لمنتخب مصر ، مطالبين إياه بالبقاء لتقييم حالته الطبية لكنه أصر على الالتحاق بمنتخب بلاده".



وتعرض صلاح لتدخل قوي من "فريناندينو" - مدافع مانشستر سيتي ، ليخرج مستبدلا في الشوط الثاني ، وظهر بعدها وقد تم وضع بعض الثلوج على كاحله في نفس المنطقة التي تعرض فيها للإصابة من قبل وهو ما سبب حالة من الانزعاج لإدارة ليفربول.



