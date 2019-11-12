» ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب

أحمد عادل شعبان
أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس موجة من الجدل بعد حديثه عن الحجاب والنقاب.
وقال "ساويرس" في حوار مع "إرابيان بيزنس" : "المرأة جميلة .. إذا كان الله لا يريد المرأة جميلة فلماذا خلقها هكذا .. ولو أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب ".
وأضاف: "الله جميل يحب الجمال .. ويعلم ما يفعله .. فمن نحن لنتكلم؟".
وأشار الموقع إلى أن "ساويرس" سلط الضوء على انتشار "النقاب" وهو الحجاب الذي يغطي الوجه ، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ساويرس عن "الأصولية الإسلامية".
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