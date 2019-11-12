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مقتل طفل كل 39 ثانية بـ"الوباء المنسي"

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الالتهاب الرئوي عند الاطفال
الالتهاب الرئوي عند الاطفال

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت وكالات صحية عالمية عن إحصائية مقتل الأطفال بالالتهاب الرئوي، لافتة إلى أنه كل 39 ثانية يقتل بهذا المرض، ومؤكدة أنه خلال العام الماضي قتل 800 ألف طفل به، بالرغم من توفير أدوية معالجة ووقاية له.

في سياق متصل حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وغيرها من الوكالات الصحية علي زيادة الاستثمارات في اللقاحات للوقاية من " الوباء المنسي" كما يطبق عليه الأطباء.

وأشار الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات "سيث بيركلي" أنه بالرغم من أن هذا المرض من الممكن الوقاية منه وعلاجه إلا أنه أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم.

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