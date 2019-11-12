شاهد.. عملية طعن لفرقة مسرحية بالرياض

عبد القادر وحيد
أقدم مقيم من جنسية عربية على طعن أربعة من فرقة مسرحية في حديقة بالرياض.
ونشر موقع العربية على حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يوثق الحادثة معلقا بالقول: "القبض على مقيم من جنسية عربية بعد طعنه 4 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة بالرياض، والمتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي يفيد للعربية بنقل المصابين إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز".
القبض على مقيم من جنسية عربية بعد طعنه 4 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة بالرياض، والمتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي يفيد للعربية بنقل المصابين إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.#هجوم_حديقه_الملز pic.twitter.com/RCnDjN4kTm— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 11, 2019
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