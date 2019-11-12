غزة.. اغتيال قيادي بارز وزوجته في قصف إسرائيلي

12 نوفمبر 2019 - 10:04 ص

استشهد القائد في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مع زوجته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهما بحي الشجاعية في غزة .

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القصف تسبب في إصابة 3 آخرين، وذلك عقب قيام غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية.

يأتي هذا عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك عن استهداف مبنى كان يتواجد فيه القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا، حيث أكدت أيضا حركة الجهاد الإسلامي مقتل القيادي وزوجته.

من جانبه علق الباحث الفلسطيني صالح النعامي على الواقعة قائلا: "اغتيال القيادي في الجهاد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال أكرم العجوري، القائد في التنظيم في دمشق، لم تكن مفاجئة.. إسرائيل قررت مطلع نوفمبر الجاري استهداف التنظيمات المسئولة عن إطلاق الصواريخ بشكل مباشر".