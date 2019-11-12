الأردن يحبط استهداف مسئولين بسفارتي أمريكا وإسرائيل

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وكالات- الدويني فولي

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الاردن

إحباط

الماضي

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن المخابرات نجحت في إحباط استهداف مسئولين اثنين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، وجنود أمريكيين متواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر.

وحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، أفشلت المخابرات، عمليات إرهابية لمتهمين خططا لاستهداف مسئولين اثنين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر.

وحاول المتهمان، تنفيذ العمليات الإرهابية، بعدة وسائل منها الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بواسطة المركبات، إلا أن جهود العاملين في دائرة المخابرات العامة حال دون تنفيذ تلك المخططات من قبل المتهمين وكشف أمرهما والقبض عليهما نهاية يوليو الماضي.

وأحيل المتهمان إلى محكمة أمن الدولة، حيث أسندت النيابة للمتهمين جنايتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما.

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