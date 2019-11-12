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ساويرس عن أزمة جزيرة آمون: "لوي الدراع مع الصعايدة مبيجيش"

الحياة السياسية

ساويرس
ساويرس

متابعات- الدويني فولي

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نجيب ساويرس

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أمون

في أول تعليق له على أزمة جزيرة آمون بأسوان، قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه لا علاقة له بالجزيرة وبالقضية برمتها وأن هذه الأرض خاصة بشقيقه سميح ساويرس.

وأكد ساويرس خلال لقائه مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس الإثنين، أن الأهالي اعتدوا على الملكية الخاصة للجزيرة، وأن هذه الأرض بيعت من عائلة هلال إلى شقيقة بعقود رسمية.

وقال ساويرس في المداخلة: "ده موضوع ميخصنيش، ده يخص سميح، ومع احترامي لأهل النوبة، اللي هما عارفين أنا بحبهم إزاي، وأنا كل ما أشوف واحد نوبي ببقى عايز أبوسه".

وأضاف: "الأرض ملكية خاصة لأخي بعد شرائها من عائلة هلال ودي حقيقة الأمر، أنا ماليش دعوة، لأنها مش تبعي، بس لو الجزيرة دي بتاعتي من الأول مكنوش هيعرفوا يحطوا رجل عليها، لو واحد دخل على أرضي ربنا معاه إن شاء الله".

ونفى ما تردد بشأن إرسال قوات أمنية إلى الجزيرة، معقبًا: "ده اعتداء على ملكية خاصة، وهم معتدون".

واختتم ساويرس: "دي ملكية خاصة وسميح اشتراها، وإذا كانت الدولة تدخلت لإعمال القانون فده صح، وإحنا اللي بننادي بيه، وعارف إن أخويا لا يمكن يعمل حاجة غلط، وفي الحالة دي هما غلطانين ولوي الدراع ده مع الصعايدة مبيجيش، ده سميح بس مسالم".

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