مغسل "هيثم أحمد زكي": أمر غريب حدث عند تغسيل الجثمان

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هيثم أحمد زكي

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وفاة هيثم أحمد زكي

مغسل هيثم أحمد زكي

الماكير محمود معوض

صديق هيثم أحمد زكي

كشف محمود معوض، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن واقعة غريبة حدثت معه أثناء تغسيل جثمان الأخير؛ قبل تشييعه لمثواه الأخير.

وأكد معوض، في تصريحات له، أنه أصر على تغسيل الفنان الراحل بيده؛ رغم رفض كل الموجودين لهذا الأمر، قائلاً: "أنا بجهزه دايمًا قدام الكاميرا، فكان لازم أجهزه وهو رايح يقابل ربنا".

وتابع مغسل الفنان الراحل: "لما الشيخ كان يجيب رقبته في اتجاه ألاقي رقبته جات نحيتي، ولما مسكت إيده وشيلتها لقيته ماسك في إيدي، لكن الشيخ أكد لي وفاته".

يذكر أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وافته المنية صباح الخميس الماضي؛ إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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