مفاجآت فى قرعة "الكونفدرالية"

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متابعات- الدويني فولي

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أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقامة الآن بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن وقوع المصري وبيراميدز فى مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة كلا من: نواذيبو (موريتانيا) و رينجرز (نيجيريا) و بيراميدز (مصر) والمصرى (مصر).

ونتج عنها المجموعات الأربع التالية:

المجموعة الأولى: نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) - المصري (مصر)

المجموعة الثانية: النصر (ليبيا) - بيدفيست (جنوب إفريقيا) - دجوليبا (مالي) - هورويا (غينيا)

المجموعة الثالثة: موتيما بيمبي (الكونغو الديموقراطية) - إيساي (بنين) - زاناكو (زامبيا) - نهضة بركان (المغرب)

المجموعة الرابعة: بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أكادير (المغرب) - إنيمبا (نيجيريا)

وينطلق دور المجموعات في 29 نوفمبر بينما تجري مباريات الجولة الثانية في 7 ديسمبر، الثالثة 28 ديسمبر، الرابعة 15 فبراير، الخامسة 22 فبراير، والسادسة 7 مارس.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته في النصف الأول من إبريل 2020.


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