» وزير النقل: نستهدف تقوية الروابط بين البلاد العربية

12 نوفمبر 2019 - 01:25 م

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب؛ وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال الاجتماع أكد وزير النقل، أنه يشرفه أن ينقل للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس وتقدير ومودة الشعب المصرى المعتز دوماً بانتمائه للأمة العربية، لافتًا إلى أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات والقضايا التي تحظى بالاهتمام، وتهدف إلى النهوض بمختلف مجالات النقل في جميع الدول العربية؛ مؤكدًا على حرص جمهورية مصر العربية على العمل الجاد في سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا، وتذليل كل الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح وزيرالنقل، أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي فى مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة فى القطاع، وأن المكتب التنفيذي سوف يرفع توصياته بشأن الموضوعات المعروضة علي اجتماع الدورة العادية رقم 32 لمجلس وزراء النقل العرب، التي تعقد غدًا الأربعاء.

وأشار وزير النقل، إلى أن هذا الاجتماع يُمثل توثيقًا للعلاقات المتميزة وترسيخاً للرغبة القوية في إرساء دعائم مشتركة لاستكمال مسيرة التعاون والتنسيق فى مجال النقل والمواصلات لتحقيق طموحات شعوبنا لمزيد من التقدم والنمو، مضيفًا أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التي ترتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة فهو قاطرة التقدم الاقتصادى والاجتماعي.