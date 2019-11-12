  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:17 م
بحث متقدم
القتل تعزيرا

السعودية.. أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لمواطن بحريني

معركة مع معلم داخل مدرسة

الكويت.. معركة بين ولي أمر وأبنائه مع معلم.. لن تتخيل السبب

فيديو..نتياهو يرحب بممثل مصر في المؤتمر الصهيوني لتهويد القدس

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

الفيل بن لادن

بعد مجزرة بشرية.. طائرة درون تقبض على الفيل "بن لادن"

"الكاف" يخطر الأهلي بموعد قرعة دوري الأبطال

مفاجآت فى قرعة "الكونفدرالية"

فنان مغربي يعثر على قبر والده

شاهد.. فنان شهير يعثر على قبر والده بعد 38 عاما

عطارد

فيديو يوثق لحظة عبور عطارد أمام الشمس في مصر

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

ضحية القطار

تشييع جثمان ضحية قطار طنطا

هيثم أحمد زكي

مغسل "هيثم أحمد زكي": أمر غريب حدث عند تغسيل الجثمان

الكويت.. معركة بين ولي أمر وأبنائه مع معلم.. لن تتخيل السبب

عرب وعالم

معركة مع معلم داخل مدرسة
معركة مع معلم داخل مدرسة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الفنادق ترفض استقبال مشجع أفغاني.. لن تتخيل السبب

#

معركة بين سياسيين في مطار دولي .. لهذا السبب

#

تأخر إقلاع طائرة بالخطوط السعودية.. لن تتخيل السبب

#

نزاع بين المفوضية الأوروبية وكولومبيا .. لن تتخيل السبب

الكويت

معركة

معلم

ولي أمر

الأحمدي

نشبت معركة بين ولي أمر وأبنائه مع معلم في إحدى المدارس المتوسطة بمنطقة الأحمدي بالكويت.

ويعود سبب المشاجرة إلى حضور ولي الأمر مع أحد أبنائه الذي حضر متأخرًا، حيث قبل المعلم دخوله، ولكنه سجله في كشف الطلاب المتأخرين، وهو ما رفضه الأب.

وتطورت الأمور إلى مشاجرة بين ولي الأمر وأبنائه مع المعلم إلى مشاجرة داخل المدرسة.

وقامت المدرسة برفع شكوى بالواقعة، إلى المنطقة التعليمية، حيث طالب المعلمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المعلمين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سعودية تستغيث بالملك سلمان وولي العهد.. لهذا السبب
» وزير النقل: نستهدف تقوية الروابط بين البلاد العربية
» ردًا على مرضه.. أنغام تتعاون مع رامى جمال بهذا الأمر
» رد جريء من"وعد" عن احتضانها لـ"نجم السعودية"
» كارثة.. الحرائق تقترب من منازل "سيدني"
» إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس
» فنان شهير يكشف حقيقة وفاة "هادي الجيار"
» شوقي غريب يكشف سر اختفائه لحظة هدف غانا الثاني
» شوبير: علاء علي عانى من شلل تام قبل وفاته
» ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب
» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه