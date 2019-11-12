  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:17 م
بحث متقدم
القتل تعزيرا

السعودية.. أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لمواطن بحريني

معركة مع معلم داخل مدرسة

الكويت.. معركة بين ولي أمر وأبنائه مع معلم.. لن تتخيل السبب

فيديو..نتياهو يرحب بممثل مصر في المؤتمر الصهيوني لتهويد القدس

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

الفيل بن لادن

بعد مجزرة بشرية.. طائرة درون تقبض على الفيل "بن لادن"

"الكاف" يخطر الأهلي بموعد قرعة دوري الأبطال

مفاجآت فى قرعة "الكونفدرالية"

فنان مغربي يعثر على قبر والده

شاهد.. فنان شهير يعثر على قبر والده بعد 38 عاما

عطارد

فيديو يوثق لحظة عبور عطارد أمام الشمس في مصر

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

ضحية القطار

تشييع جثمان ضحية قطار طنطا

هيثم أحمد زكي

مغسل "هيثم أحمد زكي": أمر غريب حدث عند تغسيل الجثمان

بشرى سارة من الجمارك: تقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع بالأسواق

مال وأعمال

السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

خبيرة اقتصادية تكشف: هذا هو السبب الحقيقي لتراجع التضخم

#

"الغرفة التجارية" تزف بشرى سارة بشأن أسعار هذه السلع

#

بشرة سارة للمواطنين بعد انخفاض أسعار البنزين

#

بشرى سارة من "التموين" للزوجات

وزير المالية

المالية

الجمارك

مصلحة الجمارك

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

قال فى ورشة عمل «التخليص المسبق وزمن الإفراج» بمشاركة كبار مسئولي الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء باتفاقية أغادير، التى نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، إن مصر اتجهت إلى التخليص المسبق منذ عام 2003 للمصانع فقط، وكان بشرط أن تكون المستندات تفصيلية وغير مجهلة ويتم تقديم صور ضوئية منها، وقد نجحت هذه التجربة فى تقليل زمن الإفراج، وخفض قيمة السلع بالسوق المحلية، ونصت المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عام 2006، على الإفراج المسبق، كما تضمن مشروع القانون الجديد للجمارك الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب «التخليص المسبق» الذى يسمح بسداد الرسوم قبل وصول البضاعة ثم المطابقة والإفراج.

أضاف أن مصر تتحول تدريجيًا إلى العمل بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية التي تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية؛ بما يضمن تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، فى إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 إلى 7 مستندات،  حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للاتجار أو الإنتاج «ملحق4»، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.

أشار إلى أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم «شهادة المنشأ» و«بيان العبوة» أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن تكون لجان الفحص مشتركة ويتم فتح الحاوية مرة واحدة.

أضاف أنه تمت مراجعة نظام إدارة المخاطر والقوائم البيضاء؛ بحيث يتم الإفراج بالخط الأخضر لجميع شركات الفاعل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التى ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال 3 أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سعودية تستغيث بالملك سلمان وولي العهد.. لهذا السبب
» وزير النقل: نستهدف تقوية الروابط بين البلاد العربية
» ردًا على مرضه.. أنغام تتعاون مع رامى جمال بهذا الأمر
» رد جريء من"وعد" عن احتضانها لـ"نجم السعودية"
» كارثة.. الحرائق تقترب من منازل "سيدني"
» إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس
» فنان شهير يكشف حقيقة وفاة "هادي الجيار"
» شوقي غريب يكشف سر اختفائه لحظة هدف غانا الثاني
» شوبير: علاء علي عانى من شلل تام قبل وفاته
» ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب
» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه