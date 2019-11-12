السعودية.. أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لمواطن بحريني

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الداخلية

أخبار السعودية

أمر ملكى

الجوف

القتل تعزيرا

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم التعزير قتلاً لبحريني قام بتهريب المخدرات إلى البلاد.

وقالت الداخلية في بيانها: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".

وأضافت الوزارة أنه تم القبض على المدعو على محسن كاظم بحريني الجنسية، عقب جلبه لحبوب الإمفيتامين المحظورة، حيث أقرّ بما نسب إليه، وتمت إحالته إلى المحكمة التي أصدرت بحقه حكم القتل تعزيرًا.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وتم إصدار أمر ملكي يقضي بإنفاذه.

وقد تم تنفيذ الحكم اليوم على المتهم البحريني وتنفيذ القرار بمنطقة الجوف اليوم الثلاثاء.

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