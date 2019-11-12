شاهد.. صاروخ يستهدف حافلة إسرائيلية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لإصابة صاروخ فلسطيني حافلة إسرائيلية، بعد التصعيد الذي أطلقته الحركات الفلسطينية ردًا على اغتيال قيادي حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا .



ويظهر في الفيديو إصابة الصاروخ للحافلة وتصاعد الدخان الكثيف في محيط الانفجار.



وذكرت القناة العبرية أن الصاروخ أصاب تقاطع الطريق السريع 4 في منطقة "غان يفنه" بالقرب من مدينة أسدود، صباح اليوم .

وأفاد بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الانفجار أسفر في حصيلة أولية عن إصابة إسرائيلي بجروح جراء الشظايا، التي تناثرت على الطريق السريع .



وكان قد استشهد بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مع زوجته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهما بحي الشجاعية في غزة .



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القصف تسبب في إصابة 3 آخرين، وذلك عقب قيام غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية .



يأتي هذا عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك عن استهداف مبنى كان يتواجد فيه القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا، حيث أكدت أيضًا حركة الجهاد الإسلامي مقتل القيادي وزوجته .



من جانبه علق الباحث الفلسطيني صالح النعامي على الواقعة قائلا: "اغتيال القيادي في الجهاد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال أكرم العجوري، القائد في التنظيم في دمشق، لم تكن مفاجئة.. إسرائيل قررت مطلع نوفمبر الجاري استهداف التنظيمات المسئولة عن إطلاق الصواريخ بشكل مباشر ".









الإعلام العبري ينشر الآن.. إصابة مباشرة لحافلة بصاروخ في غلاف #غزة وغير معلوم حتى اللحظة طبيعة وحجم الخسائر! pic.twitter.com/e1MQUMc7DB— Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 12, 2019