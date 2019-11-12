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"قبلة ساخنة" لمراسلة "سكاي نيوز" اللبنانية على الهواء

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دارين
دارين

محمد فضل

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بعد أن أثارت ضجة كبيرة بسبب رد فعلها الذي أظهر عدم رفضها للقبلة التي تلقتها على الهواء من متظاهر لبناني، ردت مراسلة قناة "سكاي نيوز عربية"، دارين الحلوة، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مستنكرة ما حدث، قائلة إنه "فعل مدان"، كما رفضت "تأويل ردة فعلها على أنها قبول به".

وكتبت: "توضيحا لما حدث معي خلال الرسالة المباشرة... ولوضع الحد لكمية التنظير والتأويل للحادثة يخضع المراسل لضغوطات كبيرة أثناء البث المباشر، وإن كانت ردة فعلي على القبلة فيها مراعاة للتغطية التي كنت أقدمها، فإنني استنكر بشدة هذا الفعل المدان، وارفض أن يتم تأويل ردة فعلي على أنها قبول به".

?وبدا على المراسلة الدهشة والصدمة مما فعله المتظاهر بتوقفها للحظات عن الكلام قبل عودتها للتحدث مرة أخرى.

ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، واحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

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