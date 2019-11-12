  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
أرشيفية

ارتفاع أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد نصر الدين علام

حادث مروع لوزير الري الأسبق.. التفاصيل كاملة

القمر الصناعي المصري

مصر تحتفل بإطلاق القمر الصناعي لأغراض الاتصالات

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية أحدهما عاجل وقاسٍ

لافتة رومانسية بسوهاج

لافتة رومانسية بسوهاج.. زوجة لزوجها: "أنت صدفتي الجميلة"

لافروف وكيري

لافروف يكشف أسرار اتفاق "روسي- أمريكي" بشأن سوريا عام 2013

ليفربول

ضربة موجعة لليفربول.. إصابة قوية لنجم الفريق

ترامب

"الدفاع عن الحيوان" توجه نداء عاجلاً بشأن "تصرف ترامب"

مقتل 14 شخصا بحريق حافلة في الصين

شاهد.. صاروخ يستهدف حافلة إسرائيلية

القتل تعزيرا

السعودية.. أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لمواطن بحريني

«مبابي» يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد

#

سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني

#

أسطورة ليفربول يٌحذر«صلاح» و«ماني»

#

حارس الريال يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

ريال مدريد

المصريون

مبابى

اقترب كيليان مبابى صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي من الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن مبابى حاول الارتباط بالممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، والمعروفة عالميًا باسم كارلا، وهو الاسم الذى شاركت به فى سلسلة "النخبة".

وأضافت الصحيفة أن مهاجم باريس سان جيرمان أعجب بآخر مشاركة للممثلة الإسبانية على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهو ما أحدث ثورة على حساب الثنائى خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع مطالبة الكثير من اللاعب بالتوقيع لصالح ريال مدريد.

وأوضحت أن العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعية،علقوا على هذا الحدث، ونصحوا كيليان مبابى بالانضمام إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، من أجل الاقتراب أكثر من النجمة الإسبانية الشابة، وبالتالى الاستقرار فى العاصمة الإسبانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «مبابي» يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد
» مدرب المصري: توقعنا مجموعتنا بالكونفدرالية.. واللقب «هدفنا»
» الرئيس البوليفي المستقيل: سأعود بقوة
» "الواي فاي" والتكييف.. أتوبيسات ذكية في شوارع القاهرة
» بشرى سارة من الجمارك: تقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع بالأسواق
» سعودية تستغيث بالملك سلمان وولي العهد.. لهذا السبب
» وزير النقل: نستهدف تقوية الروابط بين البلاد العربية
» ردًا على مرضه.. أنغام تتعاون مع رامى جمال بهذا الأمر
» رد جريء من"وعد" عن احتضانها لـ"نجم السعودية"
» كارثة.. الحرائق تقترب من منازل "سيدني"
» إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:03 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه