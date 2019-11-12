التضامن تخصص 457 مليون جنيه لأنشطة "سكن كريم"

استعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن تقدم أعمال برنامج سكن كريم وإنجازاته حتى أكتوبر 2019، وذكرت أن التمويل المستخدم للبرنامج نحو 457 مليون جنيه منها نحو 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالي 74 مليونًا من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الإنفاق من المصادر المساندة للبرنامج، الذي بلغ حوالي 203 ملايين جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وذكرت والي، أنه تم تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، حيث تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلاً وتأهيل 2295 منزلاً من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم أو جارٍ تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.