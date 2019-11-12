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وقف تصوير مسلسل بعد القبض على 4 فنانين

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الممثل السوري ?عابد فهد? والفنانة اللبنانية ?هبة طوجي
الممثل السوري ?عابد فهد? والفنانة اللبنانية ?هبة طوجي

محمد فضل- متابعات

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القبض

مسلسل

هوس

وقف تصوير

قرر القائمون على مسلسل "هوس" وقف التصوير، بعد إلقاء قوات الأمن القبض على 4 فنانين مشاركين فى المسلسل.

وأفاد موقع الفن، أنه تم توقيف تصوير مسلسل "هوس " من بطولة الممثل السوري "عابد فهد" والفنانة اللبنانية "هبة طوجي"، وذلك بسبب إلقاء القبض على أربعة من فريق عمل المسلسل على جسر المدفون شمال لبنان، اثنين يحملان الجنسية الأوروبية واثنين لبنانيين، وذلك بتهمة حيازة المخدرات.

يذكر أن المسلسل من إخراج محمد لطفي، وكتابة ناديا الأحمر، ويتألف من 10 حلقات، وهو التجربة الدرامية الأولى لطوجي، وكان علم موقع "الفن" أن طوجي ستقدم بصوتها شارة هذا المسلسل، والموسيقى التصويرية سيقدمها المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، وقد بدأ التحضير لها.


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