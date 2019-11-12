قرار من النائب العام بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

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مواقع التواصل

قرار

رصد

النائب العام

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء إدارة تحت مسمى: "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" لرصد مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الإعلام للرد على ما يثار من شائعات أو توضيح الحقائق.

وتتكون الإدارة من 3 وحدات وهي: "التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، والرصد والتحليل".

ويتولى مسؤولية الإدارة المستحدثة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة يتم تحديدهم بقرار من النائب العام.







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