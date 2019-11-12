» ليفربول عن مهارة «صلاح» أمام السيتي: «مرور بهيبة الملوك»

12 نوفمبر 2019 - 08:01 م

وصف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، مهارة النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، أمام مانشستر سيتي، التي أقيمت الأحد الماضي بالبريميرليج، بأنه مرور بهيبة الملوك.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اللقطة المهارية، التي قام بها محمد صلاح خلال قمة الجولة الـ12 من البريميرليج وكتب: "مرور بهيبة الملوك".

وسجل صلاح في مرمى مانشستر سيتي هدفًا رائعًا من ضربة رأسية سكنت مرمى حارس الفريق السماوي، كلاوديو برافو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر (3-1).

يذكر أن التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت اليوم الثلاثاء، إلى عدم قدرة صلاح على المشاركة في مباراتي مصر القادمتين أمام كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة.