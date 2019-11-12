قرار سعودي بحريني إماراتي بشأن قطر

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نقل موقع عراقي عن مصدر لم يسمه، أن هناك نية إلى تأجيل حدث مهم في قطر، وذلك بسبب قرار تعتزم دول السعودية والإمارات والبحرين التراجع عنه.

ونقل الموقع العراقي عن مصدر من داخل اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، أن هناك نية داخل الاتحاد الخليجي لتأجيل انطلاق بطولة 24 في الدوحة إلى مطلع العام المقبل.

وقال المصدر لموقع "بغداد اليوم" إن "دواعي التأجيل جاءت بسبب رغبة السعودية والإمارات المشاركة بالبطولة بعد مقاطعتهما إضافة للبحرين، بسبب الخلاف السياسي الدائر بين البلدان الثلاثة وقطر".

وأضاف: "لذا فإن هناك نية إلى إرجاء انطلاق البطولة إلى مطلع عام 2020 بدلا من 24 نوفمبر"، مبينا أن "الصورة ستتضح بشكل نهائي في اجتماع الاتحاد الخليجي غدا الأربعاء".

ومن المقرر أن تجري بطولة خليجي 24 في الدوحة بمشاركة العراق وقطر والكويت واليمن وسلطنة عمان، ومقاطعة السعودية والبحرين والإمارات.

من جهته قال جاسم الرميحي، أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إن لجان المسابقات والحكام والإعلامية والفنية ستبدأ اجتماعاتها التحضيرية لانطلاق البطولة في نسختها الرابعة والعشرين بالدوحة قبل انطلاقها بأربعة أيام لإتمام جميع التجهيزات.. والمعروف

أن البطولة تنطلق في 24 نوفمبر الحالي، وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، وهو ما يعني أن الاجتماعات ستنطلق في 20 نوفمبر الحالي.

وأضاف أن الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة سيصلون للدوحة في 19 نوفمبر الحالي، وسيخوضون الاختبارات البدنية والفنية في اليوم التالي لوصولهم مباشرة، تحت إشراف لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي.

وأشار إلى أنه أيضًا "سيتم الاعتماد على طاقمين من الحكام الأوروبيين، ولكن حتى الآن لم يستقر على الأسماء التي ستحضر، ولكننا طبقا للائحة قمنا بترشيح حكمين أوروبيين".


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