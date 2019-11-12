وديًا.. الإسماعيلي يهزم المصري بهدف ذاتي

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المصرى

الإسماعيلي

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا وديًا على نظيره المصري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسماعيلية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد شوط متوسط المستوى حاول خلاله كلا الفريقين فرض سيطرته على منطقة المناورات وفى الشوط الثاني استمر الحال كما هو عليه من خلال تبادل الفريقان للسيطرة على مجريات اللعب حتى جاءت الدقيقة 88 لتعلن عن الهدف الاول للاسماعيلى احرزه احمد شوشة مدافع المصري فى مرماه عن طريق الخطأ بعدما اصطدم بالحارس احمد عبد الفتاح وأطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا عن فوز الإسماعيلى دون رد  .

ودفع الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال بعدد كبير من لاعبيه خلال شوطي المباراة.

ومثل المصرى في الشوط الأول أحمد مسعود حارس للمرمى، عمر كمال عبد الواحد، إسلام ابو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، فريد شوقي، سعيدو سينبوري، حسن علي، إسلام عطية، عماد فتحي، أوستين اموتو .

وأجرى المصري في الشوط الثاني العديد من التغييرات بنزول أحمد عبد الفتاح وعمرو موسى وايزي ايميكا ومحمد جابر وأحمد عادل ميسي ومصطفى أيمن وخالد مصطفى بدلاً من أحمد مسعود واسلام أبو سليمة وفريد شوقي وعمر كمال عبد الواحد وحسن علي وعماد فتحي وأحمد شوشة.


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