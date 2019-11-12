» 7 أشياء من الطبيعية للقضاء على الصداع

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الصداع واحد من أكثر الشكاوى الجسدية شيوعًا للجنس البشري، وأسبابه تتراوح ما بين الجفاف إلى الإجهاد إلى الحساسية، لكن على الرغم من عدم الراحة التي يمكن أن يسببها الصداع، يمكن لكل من مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أن تقلل من آلام الصداع.

على الرغم من الإعلانات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات للتأكيد على أن الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع آمنة، فإنها تتسبب جميعها في بعض الآثار الجانبية الخطيرة، إذ  أن الأسيتامينوفين هو السبب الأول لفشل الكبد في جميع أنحاء العالم.

صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت قائمة بأهم المشروبات التي تقضي أو تخفف من آلام الصداع على النحو التالي:

. الماء

أول شيء يجب عليك فعله عندما تشعر بالصداع هو شرب بعض الماء. فقد بينت الدراسات أن شرب بعض الماء يخفف من أعراض الصداع المرتبطة بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات.

. الكركم

الكركم يحتوي على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات وكذلك الكثير من مضادات الأكسدة القوية، تسمى العناصر المضادة للالتهابات في الكركم الكركمين، والذي يقلل من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، وفي حالة الصداع، قد يخفف السبب الأساسي للقضاء على الألم.

. الصفصاف

لحاء الصفصاف يحتوي على ساليسين، وهو قريب من حمض الصفصاف، المعروف باسم الأسبرين. المجتمعات القديمة تمضغ لحاء الصفصاف لتخفيف الألم، والحد من الحمى، وتهدئة الالتهابات. من المرجح أن تجد لحاء الصفصاف في صورة مجففة لصنع الشاي أو كبسولة أو مكمل سائل.

ولكن لأنه قريب جدًا من الأسبرين الفعلي، يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية. مثل جميع الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، لا ينصح باستخدامه لفترة طويلة. لا ينبغي أن تعطى للأطفال أو أي شخص يتناول دواء مضاد للتخثر. لا تخلط لحاء الصفصاف مع مسكنات الألم الأخرى.

. المغنيسيوم

أظهرت الدراسات أن نقص المغنيسيوم شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر. تشير الأدلة إلى أن 600 ملج من سترات المغنيسيوم عن طريق الفم في اليوم الواحد يمكن أن تقلل من وتيرة الصداع النصفي وكذلك شدتها عندما تضرب.

. الكافيين

من المعروف أن الكافيين له تأثير إيجابي على الصداع ، وهذا هو السبب في أنه يمكن العثور عليه في العديد من أدوية الصداع بدون وصفة طبية. الكافيين يمكن أن يضيق الأوعية الدموية (يقلل من الالتهابات)، ويحسن مزاجك، ويحسن اليقظة، وكل ذلك يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل آلام الصداع.

. القرنفل

القرنفل هو عشب حلو وحار يساعد في حدوث الصداع، سواء أكنت تستهلكه أو تفركه على رأسك. القرنفل لا يقلل فقط من الالتهابات، لكن يحتوي أيضًا على مركب يخفف الألم يسمى الأوجينول، وهو قوي بما فيه الكفاية، يدخل في العديد من مراهم OTC المعدة للألم.

. كمدات باردة

احصل على كيس من الخضروات المجمدة لوضعه على جبينك، أو املأ كيس ماء مع الثلج، ولفها في منشفة، ووضعها على جبينك لفترة تتراوح ما بين 15 إلى20 دقيقة.

بالإضافة إلى التأكد من أن الماء مرطب بشكل صحيح، فإن الراحة عنصر مهم آخر في علاج الصداع

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