الذهب يتراجع والدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 12- 11- 2019، تراجعًا وسط التعاملات، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 653 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بنحو 655 جنيهًا في بداية التعاملات، وفقًا لنادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأشار نجيب، إلى أن عيار 21 شهد هبوطًا بنحو 2.3% خلال التعاملات، مقارنة بارتفاعها في بدايتها ليهبط بنحو 2 جنيه للجرام.

فيما ارتفع سعر شراء الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه، مساء أمس الاثنين، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر شراء الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.11 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.20 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والبركة، والإسكندرية عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار ثابتًا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

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