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رئيس بوليفيا المستقيل يصل المكسيك بعد منحه اللجوء السياسي

عرب وعالم

رئيس بوليفيا المستقيل
رئيس بوليفيا المستقيل

المصريون ووكالات

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وصل رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس، مساء الثلاثاء، المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي عقب استقالته من رئاسة البلاد.
واستقبل وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، موراليس لدى وصوله مطار العاصمة، مكسيكو سيتي، بعد رحلة كانت معقدة، بسبب تردد بعض الدول في السماح للطائرة باستخدام مجالها الجوي، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وصباح الثلاثاء، أعلن إبرارد عبر حسابه في تويتر أن "طائرة تابعة للقوات الجوية المكسيكية أقلعت وإيفو موراليس على متنها".
وأضاف: "وفقا للاتفاقيات الدولية الحالية، فإن الطائرة تحت حماية المكسيك. حياتك وسلامتك آمنان".
وأرفق وزير الخارجية المكسيكي صورة للرئيس السابق متدثرا بعلم المكسيك.
والإثنين، نشر موراليس، تغريدة للوداع بعد استقالته في أعقاب انتخابات محل نزاع، وقال إنه سيقبل عرض اللجوء في المكسيك، ولكنه سيعود قريبًا "بقوة أكبر وطاقة أكبر".
والأحد، أعلن موراليس، استقالته من منصبه، في أعقاب مطالبته من قبل الجيش بترك منصبه حفاظًا على استقرار البلاد.
واستقال "موراليس"، وسط اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس واصفين الانتخابات بأنها "مزورة".
تجدر الإشارة إلى أن موراليس يحكم بوليفيا منذ عام 2006. -

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