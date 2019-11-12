إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب ضد العدوان على غزة

12 نوفمبر 2019 - 10:40 م

تظاهر عشرات الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب، مساء الثلاثاء، ضد العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، بحسب صحيفة "جيروزليم بوست".



وقالت الصحيفة، إن "عشرات الإسرائيليين، تظاهروا وسط تل أبيب، للتعبير عن رفضهم للهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، ضد قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء".

وهتف المتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي، ورفعوا لافتات، من بينها: "نقاوم الاحتلال"، "دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل".

وفي سياق منفصل، أعلنت بلديتا تل أبيب (وسط)، وسديروت (جنوب)، تعليق الدوام المدرسي، بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حالة الطوارئ خلال الـ 48 ساعة المقبلة، في المناطق التي تبعد عن غزة حتى 80 كيلومترًا، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).

يأتي ذلك إثر التصعيد الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء، ضد قطاع غزة، بعد اغتيال تل أبيب، بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم.

وزعم الجيش، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت ما يزيد عن 90 بالمائة من الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

وادعى أن أكثر من 50 بالمائة من الصواريخ التي تجاوزت "القبة الحديدية" سقطت في مناطق مفتوحة.

كما أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، ردا على اغتيال إسرائيل لأحد قادتها البارزين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من القطاع، والتي بدأتها فجر الثلاثاء.