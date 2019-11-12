  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:00 ص
بحث متقدم
فتاة العياط

أول تصريح لـ"فتاة العياط" بعد قرار النائب العام

المستشار نادر سعد

متحدث مجلس الوزراء يعلن خبراً ساراً للموظفين

دونالد ترامب

ترامب: نعلم مكان الرجل الثالث في "داعش" وهو في "ورطة"

أرشيفية

الذهب يتراجع والدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم

أحمد حسن

أحمد حسن يرد هجوم "ساويرس" على الحجاب بتدوينة نارية

أرشيفية

قرار سعودي بحريني إماراتي بشأن قطر

ارشيفية

شاهد.. الأرصاد: التقلب يعود من السبت المقبل

فتاة العياط

قرار مفاجئ للنائب العام في قضية فتاة العياط: «كانت تدافع عن نفسها»

جانب من الإجتماع

توجيه من الرئيس للهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع

محمد نصر الدين علام

حادث مروع لوزير الري الأسبق.. التفاصيل كاملة

46 إصابة طفيفة بإسرائيل إثر إطلاق صواريخ من غزة

عرب وعالم

"القسام" تعاود قصف تل أبيب وتعلن قتل 5 جنود إسرائيليين شرق خان يونس
"القسام" تعاود قصف تل أبيب وتعلن قتل 5 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سقوط صاروخ أطلق من غزة جنوبي إسرائيل

#

نتنياهو ينهي كلمة انتخابية إثر إطلاق صواريخ من غزة

#

ذعر في إسرائيل.. بعد إطلاق 4 صواريخ من غزة

#

إسرائيل: إطلاق 3 صواريخ من غزة

أصيب 46 إسرائيليا بإصابات طفيفة، منذ فجر الثلاثاء، جراء إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني، إن 46 إسرائيليا أصيبوا بإصابات طفيفة من بينهم 21 بحالات "هلع"، و2 بشظايا الصواريخ، والبقية جراء التدافع أثناء هروبهم إلى الملاجئ.
كما ذكرت قناة (13) الخاصة، أن 3 منازل إسرائيلية، في مدينتي "سديروت" و"نتيفوت" جنوبي إسرائيل، تضررت بفعل القذائف الصاروخية من قطاع غزة.
يأتي ذلك إثر التصعيد الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء، ضد قطاع غزة، بعد اغتيال تل أبيب، بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم.
وزعم الجيش، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت ما يزيد عن 90 بالمائة من الصواريخ التي أطلقت من القطاع.
وادعى أن أكثر من 50 بالمائة من الصواريخ التي تجاوزت "القبة الحديدية" سقطت في مناطق مفتوحة.
وأعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الثلاثاء، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، ردا على اغتيال إسرائيل لأحد قادتها البارزين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من القطاع، والتي بدأتها فجر الثلاثاء.
وتسببت هذه الغارات باستشهاد 10 فلسطينيين من ضمنهم "أبو العطا" وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 45 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بكتيريا تهدد أرواح 400 آلاف كندي بحلول 2050
» غزة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 10
» خيرهن بين الاغتصاب والسجن.. حارس يغتصب سارقات
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية أحدها عاجل وقاسٍٍ
» السعودية تحقق في مقطع فيديو مسيء لـ"الحركة النسوية"
» الساعات المقبلة ستضيف "هزيمة جديدة" لنتنياهو
» بومبيو يحث الحكومة العراقية على هذا الأمر الهام
» 7 أشياء من الطبيعة للقضاء على الصداع
» سلاح مصري جديد يثير الرعب بإسرائيل
» ليفربول عن مهارة «صلاح» أمام السيتي: «مرور بهيبة الملوك»
» طفلة في العاشرة تحمل من شقيقها بعد اغتصابها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه