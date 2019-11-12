الحكومة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقف التصعيد الإسرائيلي

12 نوفمبر 2019 - 11:10 م

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الثلاثاء، بتدخل دولي فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة.



وفي بيان له، وصل الأناضول نسخة منه، قال اشتية إنه "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا".

كما دعا اشتية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان "لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة".

وشدد على أن "الرئيس (محمود عباس) والحكومة، يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج".

وأضاف اشتية أنه "لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، والتي بدأها فجر الثلاثاء.