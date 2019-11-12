  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:59 م
بحث متقدم
فتاة العياط

أول تصريح لـ"فتاة العياط" بعد قرار النائب العام

المستشار نادر سعد

متحدث مجلس الوزراء يعلن خبراً ساراً للموظفين

دونالد ترامب

ترامب: نعلم مكان الرجل الثالث في "داعش" وهو في "ورطة"

أرشيفية

الذهب يتراجع والدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم

أحمد حسن

أحمد حسن يرد هجوم "ساويرس" على الحجاب بتدوينة نارية

أرشيفية

قرار سعودي بحريني إماراتي بشأن قطر

ارشيفية

شاهد.. الأرصاد: التقلب يعود من السبت المقبل

فتاة العياط

قرار مفاجئ للنائب العام في قضية فتاة العياط: «كانت تدافع عن نفسها»

جانب من الإجتماع

توجيه من الرئيس للهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع

محمد نصر الدين علام

حادث مروع لوزير الري الأسبق.. التفاصيل كاملة

غزة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 10

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

غزة.. ارتفاع مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة

#

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 قذائف صاروخية من غزة

#

عقوبات رادعة لمعارضات الحجاب بإيران

#

نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية «غير مسبوقة» في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع إلى عشرة، فيما بلغ عدد الإصابات 45.وقالت وزارة الصحة، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "وصل 3 شهداء إلى مستشفى الإندونيسي، شمالي القطاع، جراء التصعيد الإسرائيلي".
وأضافت أن الشهداء الثلاثة هم: محمد صلاح حسن أبو شكل (31 عاما)، وراني فايز رجب أبوالنصر (35 عاما)، وجهاد أيمن أحمد أبو خاطر (22 عاما).
وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة، أسماء 7 شهداء هم: بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته أسماء أبو العطا (39 عاما)، وإبراهيم الضابوس (26 عاما)، وزكي غنامة (25 عاما)، ومحمد عطية حمودة (20 عاما)، وعبد الله البلبيسي (26 عاما)، وعبد السلام رمضان احمد (28 عاما).وأشارت إلى أن عدد الجرحى ارتفع من 30 مصابا إلى 45، إثر تواصل الغارات الإسرائيلية.وأفاد مراسل الأناضول، أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي قصفت، خلال الساعات الأخيرة، عددا من الأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في أحدث بيان له، استهداف طائرته الحربية مجموعة جديدة من الأهداف التابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" بغزة.وزعم الجيش أن من بين الأهداف التي قصفها "موقعا للرصد، وغرفة عمليات للاستطلاعات كانت تستخدمها المنظمة، إضافة لموقع تحت أرضي لإنتاج الوسائل القتالية، وبنيات عسكرية تحت أرضية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهداف طائراته الحربية لعنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي"، في غارة استهدفت شمالي القطاع.وقال الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "العنصرين كانا يستعدان لاطلاق قذائف صاروخية، وقد رُصدت إصابتهما".ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.وردا على عملية اغتيال "ابو العطا"، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بيان، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بكتيريا تهدد أرواح 400 آلاف كندي بحلول 2050
» غزة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 10
» خيرهن بين الاغتصاب والسجن.. حارس يغتصب سارقات
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية أحدها عاجل وقاسٍٍ
» السعودية تحقق في مقطع فيديو مسيء لـ"الحركة النسوية"
» الساعات المقبلة ستضيف "هزيمة جديدة" لنتنياهو
» بومبيو يحث الحكومة العراقية على هذا الأمر الهام
» 7 أشياء من الطبيعة للقضاء على الصداع
» سلاح مصري جديد يثير الرعب بإسرائيل
» ليفربول عن مهارة «صلاح» أمام السيتي: «مرور بهيبة الملوك»
» طفلة في العاشرة تحمل من شقيقها بعد اغتصابها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه