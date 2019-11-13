» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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كشف الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ما أعلنته الهئية حول تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الطقس، ابتداءً من الأربعاء وحتى الجمعة، بسبب منخفضين أحدهما قادم من السودان، والآخر قادم من البحر المتوسط.
وقال «صابر» خلال مداخلة هاتفية: «منخفض البحر المتوسط تحرك إلى جنوب أوروبا، وبالتالي سيكون تأثيره على شمال البلاد ضعيف جدا، حيث ستشهد أمطار بسيطة ومتوسطة».
وأشار إلى منخفض جنوب السودان سيبب أمطار غزيرة ورعدية على سلاسل البحر الأحمر والمحافظات المجاورة لها ابتداء من سوهاج، مع احتمالية تحولها إلى سيول في بعض المناطق.
وأكد أن القاهرة ستتأثر بأمطار خفيفة ومتوسطة يومي الخميس والجمعة، مناشدا قائدي السيارات بتوخي الحذر، لتعرض شمال البلاد حتى شمال الصعيد لشبورة مائية كثيفة.
وناشد المواطنين باتباع تعليمات المرور، والابتعاد عن مخرات السيول حال التعرض لأمطار غزيرة.

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