مندوب ريال مدريد يتابع نجم الأهلي تمهيدًا لضمه: خليفة صلاح

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محمد صلاح

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن حضور مندوب نادي ريال مدريد الإسباني لمتابعة بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر.

وقال "زكي" في برنامجه: "هو يتابع لاعبي البطولة ككل لكن أحد الأشخاص كان يتكلم معه بالأمس وأبدى انبهاره الشديد باثنين من لاعبي منتخبنا وهما رمضان صبحي ومصطفى محمد".

وأضاف: "هو أتى للتعاقد مع أي لاعب يبرز بالبطولة ، وحين سألوه عن منتخب مصر قال إن "صبحي" و "مصطفى محمد" لفتا نظره لكنه ركز على رمضان صبحي أكثر و وصفه بأنه (النسخة الثانية من محمد صلاح)".

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