  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:20 ص
بحث متقدم
الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

أحمد حسن يتحفظ على تشكيل مصر أمام الكاميرون

رد ناري من أحمد حسن على حديث ساويرس عن الحجاب

هيثم أحمد زكي

فنانة: رأيت هيثم أحمد زكي بالمنام .. وهذا ما دار بيننا

محمود الخطيب

الأهلي يفاضل بين اثنين مهاجمين تمهيدًا لضم أحدهما.. تعرف عليهما

علاء علي

زوجة علاء علي تفجر مفاجأة: لم يمت بسبب السرطان بل لسبب آخر

فريق الأهلي

مندوب ريال مدريد يتابع نجم الأهلي تمهيدًا لضمه: خليفة صلاح

دراسة صادمة تكشف معلومة خطيرة عن الزوجة المصرية

فتاة العياط

أول تصريح لـ"فتاة العياط" بعد قرار النائب العام

المستشار نادر سعد

متحدث مجلس الوزراء يعلن خبراً ساراً للموظفين

دونالد ترامب

ترامب: نعلم مكان الرجل الثالث في "داعش" وهو في "ورطة"

خبر سعيد للأهلي وجمهوره قبل مواجهة النجم الساحلي

الرياضة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

خبر سار لأعضاء الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

#

"كلوب" يطالب "صلاح" بهذا الأمر قبل مواجهة "الشياطين الحمر"

#

اختبار طبى لرباعى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

#

ريهام سعيد تكشف أغرب موقف فعله معها طلعت زكريا قبل وفاته

الاهلى

النجم الساحلى

حالة من الارتباك تضرب فريق النجم الساحلي التونسي قبل مواجهة الأهلي المصري في دوري المجموعات بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة نادي النجم الساحلي معاقبة هداف الفريق كريم العريبي بعد سلسلة من التجاوزات قام بها اللاعب.

وقال موقع "Foot 24" التونسي إن "العريبي" لم يظهر في تدريبات النجم منذ فترة ما فتح بابا من التكهنات ، وتبين أن إدارة النجم قررت إحالة اللاعب إلى مجلس التأديب بسبب عودته متأخرا من بلده الجزائر فضلا عن إتيانه لعدد من الأفعال التي أدت لنفاذ صبر النادي وجماهيره .

وغاب "العريبي" عن آخر مباراتين للنجم في الدوري التونسي ، ولا يُعرف ما إذا كانت العقوبة سوف تستمر لحين مباراة الأهلي أم لا.

لكن الخبر السعيد لجماهير الأهلي هو إقامة المباراة في ملعب "رادس" الذي تتفاءل به الجماهير الحمراء بسبب وجود إصلاحات في ملعب "سوسة" الخاص بالنجم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة للأهلي بسبب "رمضان صبحي"
» خناقة بين الأهلي والزمالك على هذا اللاعب
» تفاصيل آخر استغاثة قام بها "هيثم أحمد زكي" قبل وفاته
» أخو هيثم أحمد زكي: تركته ورحلت لأن هذه السيدة فرقت بيننا
» خبر سعيد للأهلي وجمهوره قبل مواجهة النجم الساحلي
» محامية "فتاة العياط": قرار النائب العام "تاريخي"
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» أول رد على الفيديو التعليمي الذي يحتوي عبارات غير لائقة
» بكتيريا تهدد أرواح 400 آلاف كندي بحلول 2050
» غزة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 10
» خيرهن بين الاغتصاب والسجن.. حارس يغتصب سارقات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه